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На создание мастерских в Рязанском технологическом колледже потратили более 20 млн

Елена Лобанова

В понедельник, 16 ноября, в Рязанском технологическом колледже открылись новые мастерские по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг». На их создание было потрачено более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

С новыми мастерскими ознакомились зампредседателя правительства Рязанской области Роман Петряев и министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина. 

Всего же в колледже оборудовали 5 помещений для занятий по «Интернет-маркетингу», «Банковскому делу», «Бухгалтерскому учету», «Графическому дизайну» и «Технологии моды». Все мастерские оснащены интерактивными панелями, компьютерами и ноутбуками, МФУ, швейным оборудованием, графическими планшетами, плоттерами, аудио- и видеооборудованием. 

— Это позволит осуществлять подготовку кадров для предприятий региона на уровне международных стандартов Ворлдскиллс, проводить демонстрационный экзамен, чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и профессиональные пробы для школьников, — говорится в сообщении. 

Рязанский технологический колледж победил на федеральном конкурсе, благодаря чему учреждению выделили определенную сумму денег на организацию мастерских. Так, из федерального бюджета колледж получил 14,05 млн рублей, а из областного — 7,25 млн рублей. 

— В Рязанской области в 2020 году будет открыто в общей сложности 19 мастерских. Всего же до 2024 года в учреждениях СПО появятся 50 новых, хорошо оснащенных мастерских для занятий. Очень важно, чтобы наша молодежь получала в Рязанской области самое лучшее образование, оставалась жить и работать на своей малой родине, – подчеркнул Роман Петряев.

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