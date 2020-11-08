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7 ноября корреспондент РИА «7 новостей» в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о поминовении усопших, духовном чтении, поиске духовного наставника и о том, как мы можем помочь себе и близким в непростое время.

Сегодня Дмитриевская родительская суббота. Многие из нас задаются следующими вопросами: как правильно молиться за усопших родственников и насколько важно нам в родительские дни посещать службы в храме?

Храм Божий – место встречи с усопшими нашими родственниками. Именно храм и служба – есть место и время поминовения наших усопших. Стоит в этот день побывать в храме, помолиться, написать поминальные записки. Но не стоит и забывать и о месте телесного погребения наших близких. Почему нельзя забывать? Потому что тело было храмом души, местом её пребывания. Место телесного погребения для нас небезразлично, его нужно содержать в порядке. Обязательно установить там крест. На кладбище стоит прочитать поминальные молитвы, их можно найти на портале «Азбука Веры». Можно пригласить на могилу батюшку и попросить провести литию или панихиду.

Представим, что у человека нет возможности посетить храм, но душа требует молитвы за усопшего родственника. Как правильно молиться дома?

На портале «Азбука Веры» много поминальных молитв, которые в таком случае можно прочитать дома. Но нельзя забывать, что души усопших мы поминаем не только молитвами, но и добрыми делами. Подавайте милостыню, творите добрые дела. Господь являет нам милость, сообразовывая её с милостью нашей. Поминовение усопших состоит не только в молитвенном назывании имён, но и в сотворении добрых дел. Действенная милостыня, добродетель – это посвящение памяти родственнику. Это восполняет недостаток плодов веры. Нельзя упускать возможность помогать. Милость Господа привлекается к нам добрыми делами.

Мы выходим в прямой эфир в момент, когда коронавирусная инфекция особенно активно. У многих болеют друзья, родственники, коллеги и знакомые. Как можем помочь близким мы?

В нынешних условиях люди пребывают в тяжёлом психологическом состоянии. Особенно сложно приходится тем, кто живёт без молитвы. Очень важно сейчас – побольше общаться, пусть даже в режиме онлайн. Ни в коем случае нельзя замыкаться в себе, зацикливатьс на медицинских сводках. Давайте будем приветливы и внимательны, продолжим заниматься делами бытовыми и профессиональными. Любыми доступными сейчас способами восстанавливайте и поддерживайте связь с близкими, интеллектуально и духовно питайте себя, молитесь.

А является ли маловерием боязнь заразиться в храме?

Храм не отменяет биологических законов, которые установил Господь. На нас имеют влияние разные болезненные причины. Господь попустил им действовать на человека. И нигде не сказано, что недоступно этому действию пространство храмов и монастырей. Сейчас мы проявляем особую осторожность при общении с прихожанами, применяем различные меры предостороженности. При этом совершаются исповеди, проводится причащение. Необходимость церковной молитвы не исчезает в период пандемии. Призываем вас ходить в храм, но сохранять при этом благоразумие.

Многим пришлось уйти на самоизоляцию. Но оказалось, что самоизоляция – это большое испытание для некоторых супругов и крепких отношений. Какие советы вы можете дать семьям, которые ступили на путь разлада?

Есть общие духовные правила, которые в этом случае могут помочь. Никогда мы не раздражимся на ближнего, пока не вознесёмся над ним. Сознание собственного недостоинства – есть лекарство над тучами, которые могут сгуститься над нашими головами. Чтобы не стать противными для близкого, будем носить в сердце дух самоукорения, молитву покаянную, умение упрекать себя в недостаточности терпения и чистоты сердечной.

Для многих самоизоляция может стать временем знакомства с духовной литературой. С чего его начать?

Многие, пытаясь найти духовное и полезное, нарываются на какой-то оккультизм, заклинания вместо молитв, на настоящую белиберду, которая не то что не имеет пользы, но и привносит мрак в нашу жизнь. Если нужны молитвы, то можно посмотреть их на «Азбуке Веры». Если хочется почитать труды современных батюшек, то посоветую книги протоирея Артемия Владимирова. Его «Учебник жизни» – это самые простые, прекрасные и ясные понятия обо всём: о жизни, смерти, супружестве, духовнике, монашестве, духовном отце. Можно почитать «Мою первую исповедь». Прекрасный и яркий язык у протоирея Андрея Ткачёва. Он отвечает на много вопросов, многие темы поднимает. Новопреставленный отец Дмитрий Смирной оставил большое наследие ответов на многие вопросы, которые помогут в жизни. О духовной жизни можно почитать труды Иоанна Кронштадского, Фофана Затворника, Силуана Афонского. Великолепные слова, простые и ясные для любого человека. Если читать хотя бы по листочку в день из трудов святых отцов, ваше настроение изменится в лучшую сторону. Такое чтение принесёт в вашу жизни много радости.

Бывает так, что мы много читаем духовной литературы, только вот с исполнением изложенного в ней всё сложно. Как сделать духовные книги руководством к действию для себя?

Желание почитать благочестивую литературу – это уже добрый признак того, что душа человеческая ищет там, где нужно. Но, кроме важнейших слов и доводов, которые содержат книги, важна и личная духовная практика. Это и молитвы, и участие в исповеди. Если вы к опыту чтения прибавите опыт молитвы, дело пойдёт гораздо лучше. Чтение поможет молитве, а молитва – чтению.

Порой у людей, недавно пришедших к вере, возникают вопросы, зачем нужен духовник и как его выбрать. Для многих людей ответы на эти вопросы очевидны, но что можно сказать тем, кто только начинает свой путь к храму?

С духовником удобно. К нему ты стремишься, ему доверяешь, его советами пользоваться в радость. И пусть порой он даже поручает тебе что-то трудное, исполнить это, как правило, просто. Потому что есть ваше единомыслие, и ты с готовностью выполняешь его советы. Потому что понимаешь, что от них будет польза. Первый шаг – доверие к священнику. Не так важно, чтобы он был седовласым старцем или опытным монахом. Важно чтобы он был искренним и подлинным служителем. А ты при этом ему доверял. Помните: через этого человека будет помогать Господь.

По каким вопросам можно обращаться к духовнику? Стоит ли всецело посвящать его в свою жизнь, «грузить» бытовыми проблемами?

Не надо грузить мелочами, которые зависят от вас, а не от него. Но в какие-то важные события в жизни посвящать батюшку стоит. Мера доверительности с духовником должна быть нависшая. Поверять и призывать Божье благословение на житейские дела – признак разумного человека.