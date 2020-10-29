Любимов напомнил об ответственности за несоблюдение масочного режима

Губернатор Рязанской области Николай Любимов напомнил, что за несоблюдение масочного режима должна наступить ответственность. Такое заявление он сделал в среду, 28 октября, во время заседания с главами муниципальных образований. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Глава региона обратился к представителям силовых структур с просьбой оказать содействие в осуществлении контроля за соблюдением масочного режима. Кроме того, письма с напоминанием об ответственности за нарушения направляют руководителям предприятий и организаций.

Напомним, масочный режим на территории всей России потребовал ввести Роспотребнадзор. В Рязанской области также были приняты соответствующие меры.

реклама

Николай Любимов подчеркнул, что в Рязани и области люди старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции. При этом в последнее время отмечен рост заболеваемости COVID-19 у пожилых. Они хуже переносят болезнь.