На главную Новости компаний ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
Новости компанийРязаньЭкономика

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

Программа льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Республике Башкортостан и Новосибирской области. При этом средняя сумма кредита в московском регионе составила 5,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 3,5 млн рублей.

ВТБ в Рязанской области за первое полугодие по данной программе выдал 34,5 млн рублей, при этом средняя сумма кредита – 1,6 млн рублей.

«В апреле ВТБ, обновив программу госсубсидирования, предложил лучшие на рынке условия по ипотечной ставке – 5% годовых. После чего продажи только за май и июнь выросли на 60% по сравнению с январем-апрелем. По рефинансированию мы предлагаем такие же условия, и с момента старта программы банк уже провел порядка 400 сделок на 700 млн рублей, именно поэтому мы ожидаем дальнейшего спроса среди семьей, которые подходят под эти условия», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

Программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

®

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области пациенту впервые установили протез вены для проведения лечения

В Рязанской области побит температурный рекорд

Здание роддома в Рязани оборудовали архитектурным освещением

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение холодной воды

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

В Сапожковском районе браконьер убил лося

Жительница Рязани пожаловалась на негативную сторону празднования Дня города

В Рязани посетитель угрожал ножом сотруднице магазина

В ДТП в Шиловском районе погиб житель Амурской области

Двое пострадавших в ДТП в Сасовском районе находятся в тяжёлом состоянии

В Рязанской области проходит региональная акция «Дети на страже леса»

В Шацке легковушка сбила ребёнка

Госбанк в Рязани: первые годы советской власти

Двум пострадавшим в ДТП в Сасовском районе сделали операции

В центре Рязани не поделили дорогу две иномарки

По факту ДТП в Сасовском районе возбуждено уголовное дело

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке

Абоненты Tele2 могут отправлять гигабайты по всей стране

Клиенты «Открытие Private Banking» впервые смогут заработать на киберспорте