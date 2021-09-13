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Понедельник, 13 сентября, 2021
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Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика

7info7
Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика

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Новое здание областного онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика. Об этом стало известно в ходе визита главы региона Николая Любимова, а также руководителей регионального Минстроя и Минздрава Вячеслава Меньшова и Андрея Прилуцкого на площадку, где возводится объект.

По словам Любимова, строительство проходит в непростых условиях, так как сильно подорожали стройматериалы.

Тем не менее строители молодцы. Темп выдерживают хороший, работают в две смены, — отметил губернатор.

Сейчас в здании завершены монолитные работы. Необходимо отремонтировать фасад одного из трёх корпусов. Отделку в этом оду планируют завершить более чем на 90%. К объекту подводят коммуникации, там ведутся инженерные работы.Строительство ведётся с опережением на три-четыре месяца.

В процессе оформления оборудование для новой больницы. На него приходится значительная часть выделенных на строительство диспансера средств (почти 3 млрд руб).

Отметим, что стоимость нового онкодиспансера – 5,75 млрд рублей. В него войдут стационар на 250 коек, десять операционных, поликлиника.

Ввести в эксплуатацию новый онкодиспансер планируют уже через год.

Объект колоссальный по своей сложности. Новое здание с супероборудованием позволит нам замкнуть весь круг оказания высокотехнологичной медицинской помощи на Рязанской области. Нам не придётся отправлять наших пациентов в другие регионы, — сказал Любимов.

  • Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика
  • Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика
  • Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика
  • Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика
  • Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика
  • Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика
  • Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика
  • Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика
  • Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика
  • Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика

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