Новое здание онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика

Новое здание областного онкодиспансера в Рязани строят с опережением графика. Об этом стало известно в ходе визита главы региона Николая Любимова, а также руководителей регионального Минстроя и Минздрава Вячеслава Меньшова и Андрея Прилуцкого на площадку, где возводится объект.

По словам Любимова, строительство проходит в непростых условиях, так как сильно подорожали стройматериалы.

Тем не менее строители молодцы. Темп выдерживают хороший, работают в две смены, — отметил губернатор.

Сейчас в здании завершены монолитные работы. Необходимо отремонтировать фасад одного из трёх корпусов. Отделку в этом оду планируют завершить более чем на 90%. К объекту подводят коммуникации, там ведутся инженерные работы.Строительство ведётся с опережением на три-четыре месяца.

В процессе оформления оборудование для новой больницы. На него приходится значительная часть выделенных на строительство диспансера средств (почти 3 млрд руб).

Отметим, что стоимость нового онкодиспансера – 5,75 млрд рублей. В него войдут стационар на 250 коек, десять операционных, поликлиника.

Ввести в эксплуатацию новый онкодиспансер планируют уже через год.