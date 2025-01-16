Новая история о безжалостных «Душегубах»: стартовали съёмки второго сезона ретро-детектива

Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр Амедиатека приступили к съёмкам второго сезона ретро-детектива «Душегубы» (16+). В основу сюжета легли истории двух серийных убийц – Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, орудовавших в Советском Союзе в 1979-1980 годах. К своей роли – следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева – вернётся актёр театра и кино Сергей Марин. Также в проекте будут задействованы Максим Стоянов, Зоя Бербер, Сергей Епишев, Дарья Урсуляк и другие.

1984 год. На домашней вечеринке Николай Самойлов (Евгений Харитонов) убивает женщину. Гости сразу вызывают милицию, но убийце удаётся бежать. Московскому следователю Максиму Ковальскому (Максим Стоянов) удаётся вычислить его местонахождение: Самойлова арестовывают, а столичный оперативник доказывает, что это и есть тот самый маньяк, которого они искали последние два года и на счету которого уже семь жертв.

Алексей Быстрицкий, режиссёр-постановщик: «Мне, и как зрителю, и как режиссёру, всегда нравились триллеры и детективы. И, конечно, когда предоставляется шанс поработать в этих жанрах, я стараюсь не упускать его. «Душегубы» – историческое кино, а действие разворачивается во времена моего детства. Первый сезон снимал мой товарищ и талантливый режиссёр Давид Ткебучава, и результат мне очень понравился: безукоризненный киноязык, где всё на своих местах. Конечно, это дополнительный вызов, который повышает ответственность и усложняет задачу. Но, как говорится, не бывает невыполнимых задач. Тем более замечательный актёрский тандем Сергея Марина и Зои Бербер благополучно перекочевал во второй сезон, а в основу сценария легло реальное уголовное расследование. Это автоматически повысило достоверность событий, дало массу пищи для размышлений и наблюдений и в целом задало вектор работы».

Реклама

1989 год. Всё это время Самойлов находится в психбольнице и обследуется в институте Сербского в Москве. Известный психиатр Баженов (Сергей Епишев) лечит его лекарством от шизофрении собственного изобретения: он искренне верит в то, что маньяк излечился, и даже готовит его к выписке несмотря на то, что другие врачи против. Во время очередной перевозки из института в психбольницу Самойлову удаётся сбежать. И почти сразу же в Московской области происходит жуткое происшествие: обычный рабочий завода Гаврилов (Филипп Азаров) получает посылку, в ней – голова женщины с выколотыми глазами, а рядом записка с угрозами дочери Гаврилова и требованием денег. К делу привлекают следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева (Сергей Марин). Ипатьев и Ковальский начинают расследование: всё указывает на то, что это дело рук Самойлова, но так ли это или же на преступной арене появился новый маньяк?

Сергей Марин, исполнитель роли Ипатьева: «Сценарий во втором сезоне получился более камерный, добавились семейные отношения, прошлое Ипатьева, которое его настигает. Но это всё тот же Ипатьев, со своими принципами и представлениями о справедливости, добре и зле, правда, уже спустя несколько лет после дела о Витебском душителе. Сегодня он со своими коллегами вновь пытается разобраться в жестокой череде убийств. Прототип маньяка из второго сезона реален, о нём и об этом деле снято достаточно много документальных фильмов и репортажей. Я думаю, формат тру-крайм остаётся актуальным, потому что такие истории будоражат, зритель испытывает пограничные чувства: от удивления, что такое вообще может быть, до благодарности, что всё это уже в прошлом и виновные понесли наказание».

Николай Джумангалиев и Александр Скрынник совершили основное количество преступлений в 1979-1980 годах, отчего возникла версия, что все убийства совершил один Джумангалиев, перемещаясь по Советскому Союзу. Однако, впоследствии было доказано, что он не имел никакого отношения к зверствам Скрынника.

Алексей Быстрицкий, режиссёр-постановщик: «Порой жизнь разыгрывает сюжеты, неподвластные самой богатой фантазии! Что касается соотношения правды и художественного вымысла, пускай это останется тайной для зрителя. Кропотливая и по-хорошему придирчивая работа художника-постановщика позволяет нам снимать в объектах, которых каким-то волшебным образом не коснулось время. Они будто застыли на рубеже 80–90-х годов прошлого века. Такие локации, как заброшенные санаторий и хлебозавод, стали настоящими жемчужинами нашего повествования. В общем, зрителя ждёт прекрасный образчик жанра. Отличная, держащая в напряжении и сохраняющая интригу до последнего история, рассказанная прекрасными, талантливыми актёрами».

При подготовке к съёмкам создатели картины изучили большое количество архивных записей и документальных фильмов с фрагментами допросов Джумангалиева и Скрынника. Сценарий второго сезона во многом повторяют реальные события конца 70-х — начала 80-х годов, однако имена героев, места действий и время повествования изменены. На съёмочной площадке работают консультанты, один из них – полковник милиции в отставке.

Николай Джумангалиев известен как первый советский маньяк-каннибал, его ещё называли «железным клыком». Он действовал в Казахстане, где насиловал и убивал женщин, пил их кровь и ел тела. На его счету – не менее десяти зверских убийств. Он был признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрическую больницу, откуда сбежал после восьми лет пребывания. Сразу после побега в окрестностях Кишинёва начали находить обезображенные тела женщин. Тогда в столице Молдавской ССР орудовал Александр Скрынник: он, мечтавший о большой и чистой любви, завидовал своему товарищу, который пользовался популярностью у женщин. Когда зависть к другу и ненависть к женщинам переполнили его, Скрынник начал убивать девушек и расчленять их тела, а части тел отправлять своему товарищу с угрозами. В итоге советским следователям удалось поймать обоих маньяков: Скрынника арестовали и приговорили к смертной казни, а Джумангалиева вновь поместили в психиатрическую клинику.