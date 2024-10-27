Нострадамус и Ванга сделали страшное предсказание для Европы на 2025 год

Два самых известных предсказателя — Нострадамус и Ванга — сделали одинаковое пророчество на 2025 год: они оба утверждали, что в следующем году в Европе начнётся разрушительная война. Об этом пишет Dailymail.

Французский астролог и врач XVI века Нострадамус писал, что «земли Европы» будут вовлечены в «жестокие войны». Также в одном из своих предсказаний он упомянул загадочную фразу: «Древняя чума окажется хуже врагов».

Не менее зловещее пророчество сделала болгарская провидица Ванга, умершая в 1996 году. Она предрекла третью мировую войну, на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, и выразила опасения, что в 2025 году Европа окажется в эпицентре разрушительного конфликта, который опустошит континент.

Ванга после смерти стала культовой фигурой среди сторонников теорий заговора, так как многие из её предсказаний, по их мнению, сбылись. Она утверждала, что получила редкий дар предвидения после того, как потеряла зрение в возрасте 12 лет, пишет автор статьи.

Ванга верно предсказала такие важные события, как распад СССР, террористические атаки 11 сентября в Нью-Йорке и даже начало пандемии коронавируса. Она также утверждала, что Владимир Путин станет «господином мира». В одном из интервью в 1979 году с писателем Валентином Сидоровым, она сказала: «Слава Владимира останется нетронутой, а Россия станет господствовать в мире».