Жительница Нижнего Новгорода, которая провела неделю в подвале насильника, рассказала о случившемся. Запись опубликовал Лайф.

23-летняя девушка, занимавшаяся эскортом, познакомилась с 38-летним мужчиной на сайте знакомств. Договорились сходить в ресторан, но по дороге кавалер предложил заняться сексом в машине. Когда спутница отказалась, он связал её и отвёз в гараж. После этого неделю держал в оборудованном подвале.

Рабыню освободили правоохранители, мужчина пытался скрыться. Сейчас, по данным СМИ, его задержали, привезли на допрос в СК.

Жуткие подробности допроса найденной в подвале девушки.