Николай Любимов встретился с министром промышленности РФ

В пятницу, 2 апреля, Николай Любимов встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор доложил министру об основных итогах работы промышленности Рязанской области в прошедшем году.
По словам Николая Любимова, повышенное внимание уделяется созданию условий для эффективного применения господдержки, из 41 инвестиционного соглашения с преференциями за счет средств областного бюджета 33 – это проекты в промышленности.
Губернатор доложил, что Федеральный ФРП одобрил «Рязанскому приборному заводу» заем на 225 млн рублей для выпуска ультрабыстрых зарядных станций для электротранспорта. А площадке завода «Скопинфарм» планируется создать производство ряда уникальных препаратов для лечения онкозаболеваний и профильного диагностического оборудования.
Рязанский регион получит поддержку в решении всех основных вопросов, которые озвучил Губернатор в рамках встречи.
Подробно обсуждался ход реализации проекта создания инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина». На сегодня в проект Долины вовлечено 29 организаций, заявлены к реализации 60 инновационных проектов. Получила также поддержку инициатива Рязанского радиотехнического университета по созданию в регионе Дизайн-центра радиоэлектроники, который выступит интегратором технологий и компетенций по разработке, проектированию и созданию изделий электронной техники, силовой электроники и потребительской электроники во взаимодействии с индустриальными партнерами.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров позитивно оценил результаты работы промышленного комплекса Рязанской области и новые проекты развития, которые заявлены и реализуются регионом.