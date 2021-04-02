Николай Любимов встретился с министром промышленности РФ

В пятницу, 2 апреля, Николай Любимов встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор доложил министру об основных итогах работы промышленности Рязанской области в прошедшем году.

— Предприятия радиоэлектронной промышленности показали плюс 12,4%. В Рязанской области наращивается производство лекарственных средств, за последние три года рост составил почти в 5 раз. Доля отрасли в структуре производства увеличилась в 4 раза. Компания «ФОРТ» Госкорпорации «Ростех» кратно наращивает объемы производства противогриппозных вакцин. В конце прошлого года открылось производство препаратов для лечения онкологических заболеваний, — рассказал Николай Любимов.

По словам Николая Любимова, повышенное внимание уделяется созданию условий для эффективного применения господдержки, из 41 инвестиционного соглашения с преференциями за счет средств областного бюджета 33 – это проекты в промышленности.

Губернатор доложил, что Федеральный ФРП одобрил «Рязанскому приборному заводу» заем на 225 млн рублей для выпуска ультрабыстрых зарядных станций для электротранспорта. А площадке завода «Скопинфарм» планируется создать производство ряда уникальных препаратов для лечения онкозаболеваний и профильного диагностического оборудования.

Рязанский регион получит поддержку в решении всех основных вопросов, которые озвучил Губернатор в рамках встречи.

Подробно обсуждался ход реализации проекта создания инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина». На сегодня в проект Долины вовлечено 29 организаций, заявлены к реализации 60 инновационных проектов. Получила также поддержку инициатива Рязанского радиотехнического университета по созданию в регионе Дизайн-центра радиоэлектроники, который выступит интегратором технологий и компетенций по разработке, проектированию и созданию изделий электронной техники, силовой электроники и потребительской электроники во взаимодействии с индустриальными партнерами.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров позитивно оценил результаты работы промышленного комплекса Рязанской области и новые проекты развития, которые заявлены и реализуются регионом.