Николай Любимов прокомментировал решение о передаче вопросов туризма рязанскому Минэку

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального Правительства 18 января прокомментировал решение о передаче вопросов туризма рязанскому Минэку, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Губернатор напомнил, что в этом году в регионе началась реализация управленческой реформы совместно с РАНХиГС при Президенте РФ. В конце прошлого года была презентована обновленная Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года.

«Основной принцип Стратегии – сервисность и ориентированность на запросы людей. Внедрение этих принципов требует нового качества управления, и такие изменения были анонсированы», – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил, что все направления, которые призваны развивать бизнес, способствовать созданию новых рабочих мест, должны быть в одном блоке. Поэтому принято решение о передаче вопросов туризма, которыми определенное время занималось министерство культуры, региональному Минэку.

«В настоящее время экономический подход к отрасли туризма более важен, чем культурологический, поскольку туризм – отрасль экономики непроизводственной, развитая туристическая инфраструктура – весомая часть дохода в областной бюджет. Вся индустрия гостеприимства: отельно-гостиничный бизнес, предприятия питания и сферы услуг – это серьезный сектор экономики».

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Министерство культуры и туризма, по словам Губернатора, будет вплотную заниматься обширным блоком работы: вопросами сохранения и развития культуры.

«Это четко определит ответственных за исполнение поставленных задач, и соответственно повысит эффективность работы в данном направлении», – добавил глава региона.

Губернатор сообщил, что министерству промышленности и экономического развития предстоит запустить работу комиссии по оценке эффективности работы кадров в своем ведомстве, после чего будет объявлен конкурс на замещение конкретных должностей.