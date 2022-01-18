Николай Любимов прокомментировал решение о передаче вопросов туризма рязанскому Минэку

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального Правительства 18 января прокомментировал решение о передаче вопросов туризма рязанскому Минэку, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Губернатор напомнил, что в этом году в регионе началась реализация управленческой реформы совместно с РАНХиГС при Президенте РФ. В конце прошлого года была презентована обновленная Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года.
Глава региона отметил, что все направления, которые призваны развивать бизнес, способствовать созданию новых рабочих мест, должны быть в одном блоке. Поэтому принято решение о передаче вопросов туризма, которыми определенное время занималось министерство культуры, региональному Минэку.
Министерство культуры и туризма, по словам Губернатора, будет вплотную заниматься обширным блоком работы: вопросами сохранения и развития культуры.
Губернатор сообщил, что министерству промышленности и экономического развития предстоит запустить работу комиссии по оценке эффективности работы кадров в своем ведомстве, после чего будет объявлен конкурс на замещение конкретных должностей.