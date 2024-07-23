Никита Михалков сообщил о подготовке госпереворота в России

Бежавшие из страны бывшие депутаты Госдумы готовят госпереворот в России, заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон».
Он обратил внимание, что в конце июня в Польше собирался так называемый «парламент новой свободной России». В нем приняли участие около 60 экс-депутатов, которые открыто пошли против Кремля. В принятом ими документе указано, что свержение власти в России возможно только силовым путем.
Кроме того, добавил он, участники заседания призвали поддерживать революционные настроения в России.
Михалков констатировал, что речь идет о терроре.