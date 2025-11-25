Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.7 C
Рязань
Органы властиАдминистрация

В Рязани продолжаются работы по благоустройству

Олеся Чугунова
Новости Рязани
Рязанский Кремль

25 ноября в Рязани продолжается активная работа по благоустройству городских территорий. Сотрудники муниципального предприятия ДБГ с привлечением спецтехники проводят комплексную уборку на ряде ключевых улиц, включая Октябрьскую, Быстрецкую, Вокзальную, Высоковольтную и Первомайский проспект.

Параллельно ведется точечное устранение несанкционированного мусора на улицах Энгельса, Циолковского, проезде Яблочкова, Зубковой, Электрозаводской, Горького, Новой и других.

Для чистки тротуаров от грязи и опавшей листвы задействованы тракторы-щетки. Они работают на улицах Ломоносова, Циолковского, Октябрьской, Каширина, Зафабричной и Птицеводов. Проезжую часть очищают машины мехуборки на улицах Вокзальная и Чкалова.

Кроме уборки, запланирован ямочный ремонт дорожного покрытия. Он пройдет на улицах Полевая (в районе Канищево), Интернациональная, Маяковского, Весенняя, Московское шоссе и Первомайский проспект. Также электрики устраняют неисправности уличного освещения на улицах Островского, Высоковольтной и проезде Гоголя.

