У РЖД появятся новые плацкартные вагоны с увеличенной длиной и шириной полок

В 2027 году РЖД планируют запустить новые плацкартные вагоны с увеличенными полками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора компании Ивана Колесникова.

По словам Колесникова, РЖД начнут приобретать эти вагоны в 2027 году и будут использовать их на самых популярных маршрутах. Компания планирует завершить сертификацию новой модели в 2026 году.

В новом плацкарте будет установлена уникальная система кондиционирования, адаптированная для тропического климата. Длина и ширина спальных мест также будут увеличены: поперечные полки станут длиннее на 14 см и шире на 3 см, а боковые полки — на 10 см и 4 см соответственно.

Вагон будет шире и длиннее существующих плацкартных вагонов, а также увеличится длина пассажирского салона, что позволит добавить еще один отсек на четыре места. В результате вместимость каждого вагона возрастет с 54 до 58 мест.

Каждое спальное место будет оснащено индивидуальными шторками, столиками для пассажиров верхних и нижних полок, а также светильниками и розетками USB и 220 В. В вагоне также будут предусмотрены две санитарные комнаты и отдельная душевая.