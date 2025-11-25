Новогодняя столица-2026
Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

Анастасия Мериакри

Проект по благоустройству Спасской набережной в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек. На его реализацию было направлено более 90 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества. Там появилась входная арка, открытая событийная площадка с навесом, детская спортивная площадка, качели, «Небесный балкон» с креслами и ограждением. Построена спусковая лестница к Спасскому затону.

Проложены дорожки, установлены скамейки и урны, видеонаблюдение и освещение. Вторая прогулочная зона благоустроена в районе парка «Пристань Великая река»: сделаны пешеходные дорожки, мафы, рассказывающие об истории Старой Рязани, имеются качели и скамейки для отдыха.

В районе пляжа возведена подпорная стенка, на которой расположены шезлонги, скамейки, раздевалка и общественный туалет. Территория оборудована перголами и спасательной вышкой. Непосредственно у пляжа размещена детская спортивная площадка и площадка для пляжного волейбола. Установлено освещение и видеонаблюдение.

Читайте также

Кроме того, между вновь возведенными объектами и существующими смотровыми площадками проложена автодорога с двумя автомобильными стоянками и велосипедными стоянками. В рамках проекта также проведено озеленение.

«Продолжаем благоустройство городов и населенных пунктов региона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обновляем территории, которые выбирают сами рязанцы. Преображение общественных пространств зависит от каждого из нас», – прокомментировал Губернатор Павел Малков.

