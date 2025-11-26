Шесть многоэтажных домов возведут на месте бывшего мясокомбината в Рязани 

В Рязани одобрили строительство многоэтажных жилых домов на месте бывшего мясокомбината в центре города. Соответствующее постановление горадминистрации публикуют «Рязанские ведомости».

Участок на территории бывшего мясокомбината на улице Фирсова, ранее предназначенный для многофункционального делового, общественного и коммерческого использования, теперь перешёл в зону жилой застройки. Проект включает в себя строительство шести зданий различной этажности.

Общая площадь жилых помещений составит 90 тысяч квадратных метров, а площадь озеленения — 12 тысяч 772 квадратных метра. Площадь застройки составит 24 тысячи 900 квадратных метров.

Некоторое время назад здесь начали подготовительные работы — вырубили заросли клена, огородили территорию. Вокруг нового жилого комплекса планируется обустройство нескольких сотен парковочных мест.