Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Рязанский суд рассмотрит дело о признании Александра Логунова умершим

Анастасия Мериакри
Фото: Следком РФ

10 декабря 2026 года в Рязани пройдёт судебное разбирательство по делу о признании Александра Логунова умершим. Об этом объявила частный детектив Екатерина Шумякина, которая представляет интересы Наталии Кошелевой, матери убитой Елены Логуновой.

В августе 2025 года стало известно, что Александр Логунов, осуждённый за убийство своей жены, пропал без вести во время специальной военной операции. Представители родителей Елены сообщили, что он уже полгода числится пропавшим в зоне СВО.

Напомним, Александр Логунов был приговорён к 11 годам колонии за убийство своей жены Елены Логуновой, которое произошло в Рязани. Поиски тела женщины продолжались целый год. После приговора Логунов подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции.

По некоторым данным, он служил писарем в штабе воинской части 31134 в Луганской области под позывным «Тихий».

Обстоятельства его исчезновения остаются неизвестными.

Читайте также  Волонтеры Рязанской НПК привезли зубрам в Окский заповедник 3 тонны сочных кормов

Другие материалы рубрики

Рязанцы могут исполнить детские мечты в рамках Всероссийской акции «Елка желаний»

Сцена под открытым небом появилась у Рязанского Дворца молодежи

Рязанская область развивает цифровые сервисы в мессенджере МАХ

В Рязани продолжаются работы по благоустройству

Останки женщины европейского происхождения найдены при раскопках в Старой Рязани

Жить в сердце Рязани: как «Мармакс» создает проекты, наполненные историей

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.
Происшествия

Пожарных заметили на крыше АЗС в Рязани 

Автозаправка находится около ТЦ «Круиз». Официальная информация о происшествии не поступала.