Рязанский суд рассмотрит дело о признании Александра Логунова умершим

10 декабря 2026 года в Рязани пройдёт судебное разбирательство по делу о признании Александра Логунова умершим. Об этом объявила частный детектив Екатерина Шумякина, которая представляет интересы Наталии Кошелевой, матери убитой Елены Логуновой.

В августе 2025 года стало известно, что Александр Логунов, осуждённый за убийство своей жены, пропал без вести во время специальной военной операции. Представители родителей Елены сообщили, что он уже полгода числится пропавшим в зоне СВО.

Напомним, Александр Логунов был приговорён к 11 годам колонии за убийство своей жены Елены Логуновой, которое произошло в Рязани. Поиски тела женщины продолжались целый год. После приговора Логунов подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции.

По некоторым данным, он служил писарем в штабе воинской части 31134 в Луганской области под позывным «Тихий».

Обстоятельства его исчезновения остаются неизвестными.