Рязанский школьник стал финалистом Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Соревнование проводилось среди школьников 8–11 классов, которые углубленно изучают информатику и проявляют интерес к технологиям искусственного интеллекта. В финал прошли всего 50 участников.

Ученик гимназии №5 города Рязани Ярослав Зиновьев занял 35 место в финале олимпиады.

Церемония закрытия и подведение итогов олимпиады прошли в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Победителей поздравили Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства РФ, и Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации.

«Ребята, я вас поздравляю! Наш Президент Владимир Путин уделяет личное внимание теме искусственного интеллекта, а самое главное – дает поручения, которые позволяют обеспечивать динамику развития этой технологии. Конечно, для того чтобы нам оставаться лидерами в технологическом суверенитете, вам предстоит большая работа», – отметил вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что участники олимпиады – это будущие специалисты, которые помогут создать основу для прорыва в сфере искусственного интеллекта и укрепят позиции нашей страны на мировой арене.