Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
0.6 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Рязанский школьник стал финалистом Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/minobrrzn

Рязанский школьник стал финалистом Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Соревнование проводилось среди школьников 8–11 классов, которые углубленно изучают информатику и проявляют интерес к технологиям искусственного интеллекта. В финал прошли всего 50 участников.

Ученик гимназии №5 города Рязани Ярослав Зиновьев занял 35 место в финале олимпиады.

Церемония закрытия и подведение итогов олимпиады прошли в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Победителей поздравили Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства РФ, и Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации.

«Ребята, я вас поздравляю! Наш Президент Владимир Путин уделяет личное внимание теме искусственного интеллекта, а самое главное – дает поручения, которые позволяют обеспечивать динамику развития этой технологии. Конечно, для того чтобы нам оставаться лидерами в технологическом суверенитете, вам предстоит большая работа», – отметил вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что участники олимпиады – это будущие специалисты, которые помогут создать основу для прорыва в сфере искусственного интеллекта и укрепят позиции нашей страны на мировой арене.

Читайте также  В Рязани до 10 декабря установят 39 ёлок

Другие материалы рубрики

Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков

В центре Рязани разрушается дом с часами

Видеонаблюдение и площадки для выгула собак появятся на Черезовских прудах в Рязани

Около 1000 работ направили рязанские журналисты на конкурс «Хрустальный журавль»

«ГЕРОИ62» перенимают касимовский опыт

Рязань вошла в число самых дорогих городов России для новогоднего туризма

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...