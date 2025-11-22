Суббота, 22 ноября, 2025
3.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Рязанка Олеся Мамонова признана самой красивой леди на международном конкурсе в Китае

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/mis_sid19?from=search

Олеся Мамонова из Рязани вошла в топ-10 международного конкурса красоты Supermodel Universe 2025 в Китае. О своём успехе она сообщила на своей странице ВКонтакте.

По словам модели, в конкурсе приняли участие представительницы более чем 30 стран. Рязанка вошла в топ-10 и была удостоена титула «самая красивая леди» в номинации Supermodel Universe Beautiful Lady.

«Теперь еще больше людей будут думать о том, что в России самые красивые женщины. Мне это очень важно и приятно. Горжусь собой, выполнила возложенную на меня миссию — достойно представила нашу страну и вошла в топ-10 с такой номинацией», — прокомментировала свою победу Олеся Мамонова.

