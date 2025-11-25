Новогодняя столица-2026
Предприниматели должны освободить помещения в Торговых рядах

Анастасия Мериакри
Предпринимателям, арендующим площади в Торговых рядах на улице Кольцова, освободить все занимаемые помещения до 25 декабря 2025 года. Об этом в комментариях к публикации губернатора Павла Малкова сообщает экскурсовод от одного из арендаторов Ксения Паначева.

Паначева рассказала, что предпринимателей выселяют, несмотря на забронированные столики, проведение корпоративов и выкупленные билеты на новогодние мероприятия. При этом, по словам экскурсовода, если предприниматели не подчинятся, малый бизнес может столкнуться с отключением электричества, участием ОМОНа и конфискацией имущества.

Паначева утверждает, что если малый бизнес будет выселен сейчас, это не только лишит сотрудников заработка, но и испортит новогодние планы рязанцев и гостей города. Кроме того, Рязань рискует получить неосвещённое здание в центре города. Она от имени всех арендаторов просит губернатора Павла Малкова вмешаться и разрешить им работать хотя бы до конца новогодних праздников.

Министерство имущественных отношений Рязанской области предоставило ответ Ксении и другим предпринимателям. Судебное решение о расторжении договора аренды помещений в Торговых рядах действительно существует, но оно ещё не вступило в силу. Апелляционная жалоба будет рассмотрена 16 декабря.

«С учетом всех процессуальных сроков выселение арендаторов и субарендаторов из помещений до конца 2025 года не состоится», — сообщили в ведомстве.

