Дегустация блюд прошла в школе №72 в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязанской области продолжается серия дегустаций блюд школьного меню, организованных АО «Детское питание». Эти мероприятия проходят во всех образовательных учреждениях города.

Очередная дегустация состоялась в школе №72 и привлекла внимание учащихся, родителей, руководства школы и представителей городской администрации. Всего участие в тестировании приняли 24 эксперта.

Директор АО «Детское питание» Андрей Жаров представил каждое блюдо из дегустационного меню. Гостям предложили омлет, жаркое по-домашнему, чечевичный суп и витаминный салат. На десерт были фрукты и йогурты.

После окончания дегустации участники заполнили анкеты, в которых отметили понравившиеся блюда и высказали свои пожелания. Мнения и замечания будут тщательно проанализированы технологами АО «Детское питание».

Результаты анализа будут использованы для улучшения качества школьного питания.

