ХК «Рязань-ВДВ» в овертайме смог обыграть ХК «Ростов»

22 ноября ХК «Рязань-ВДВ» в Ростове-на-Дону сыграл матч чемпионата ВХЛ против местного ХК «Ростов».

Хозяева льда начали активно: уже на первой минуте они забили первый гол, а в середине первого периода удвоили преимущество. В начале второго периода ростовчане увеличили счёт до трёх голов. В этот момент на ворота рязанцев встал Егор Корзин, заменив Максима Любского.

Во втором периоде перелом произошёл в середине двадцатиминутки. Дамир Рахимуллин забросил шайбу в большинстве, а через три минуты Юрий Крамаренко сократил отставание до одного гола, забив в равных составах. Итоговый счёт второго периода был 3:2 в пользу «Ростова».

В третьем периоде за пять минут до конца матча рязанцы смогли сравнять счёт. Овертайм длился всего 1 минуту 27 секунд. В этот момент Илья Шипов, находясь в своей зоне, убежал к воротам «Ростова» и забросил победную шайбу. В итоге ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над «Ростовом» в овертайме со счётом 4:3.

«Провалили полностью первый период. Соперник доминировал, имел моменты, забил два гола. Пришлось и тайм-аут взять, и потом в перерыве немножко достучаться до ребятишек, потому что 0:3 — ну это никуда не годится. Благодарен команде за то, что нашли в себе силы, проявили характер — реальный характер, и вытащили этот очень тяжёлый матч. Потому что соперник вышел умирать: уже сколько поражений, тем более игры на ноль. Команда, честно скажу, мне понравилась. Спасибо им за игру. А мы поздравляем наших преданных болельщиков, наш фан-сектор, который сегодня хорошо отработал, помогал, двигал команду вперёд, ну и едем дальше в Воронеж», — подвёл итог матчу главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Павел Зубов.