Борис Ясинский поздравил рязанских матерей с наступающим праздником

В преддверии Дня матери исполняющий обязанности главы администрации Рязани Борис Ясинский встретился с женщинами, которые воспитывают детей, активно занимаются общественной работой, являются матерями военнослужащих. Во встрече также приняла участие заместитель главы администрации Екатерина Зимина.

За большой вклад в развитие и сохранение семейных традиций и отношений, а также по случаю Дня матери Борис Ясинский вручил женщинам благодарственные письма главы администрации.

«Спасибо вам, что откликнулись на приглашение. Позвольте поздравить вас с наступающим Днем матери! Роль матери в формировании личности каждого человека сложно переоценить. Именно вы закладываете основы характера ребенка, прививаете любовь к труду, учите уважать старших. Мамам, чьи сыновья выполняют воинский долг, защищая нашу страну в зоне проведения специальной военной операции – низкий поклон! Вы воспитали настоящих сильных мужчин. Пусть ваши дети радуют вас каждый день, пусть рядом будут верные друзья и близкие люди. Спасибо за все, что вы делаете!» – обратился Борис Ясинский к женщинам.

На встрече присутствовали Екатерина Воронина – мама 10 детей, Людмила Красенькова – мама, воспитывающая 9 приемных детей в возрасте от 2 до 20 лет, Елена Боборыкина – председатель родительского комитета школы №3, автор проекта «Семейный музыкальный фестиваль «Семья и песня», Надежда Коба – мама 3 детей, волонтер Банка еды «Русь», руководитель волонтерского отряда «Луч» на базе школы № 22, Елена Халяпина – мама 3 детей, один из которых – ребенок-инвалид, постоянный участник мероприятий, организованных ЦДТ «Приокский» для детей с ограниченными возможностями здоровья, Юлия Лановая – многодетная мама, общественный деятель, Член Союза женщин России, организатор благотворительных проектов, руководитель проекта «Синемалогия», участник проекта «Мама в деле».

Также были приглашены матери военнослужащих, воюющих в зоне специальной военной операции с 2022 года: Оксана Аксенова, чей сын – кадровый военный, награжден медалями Жукова, «За храбрость» 2 степени, «За боевые отличия», «За отвагу», «Участника СВО», «За воинскую доблесть», «Защитника Курской области» и Елена Дрынкина – ее сын мобилизованный, награжден орденом Мужества, медалями «За воинскую доблесть» 1, 2 степени, «За храбрость».

В непринужденной атмосфере беседы за чаем женщины рассказали о своих семьях и детях, о своем участии в общественных проектах, поделились планами на будущее. Большой отклик вызвала тема специальной военной операции. Матери военнослужащих рассказали о пути своих сыновей к военной службе, об их выборе пойти на фронт, о поддержке со стороны семей.

Другие участницы встречи также поделились своим опытом поддержки наших бойцов, побеседовали о сборе посылок на фронт, плетении маскировочных сетей, о детских письмах и рисунках. Также затронули тему общения детей с участниками и ветеранами СВО, и то, насколько это ценно и важно для подрастающего поколения.

В процессе беседы Борис Ясинский спросил у женщин, с какими проблемами они сталкиваются, и требуется ли им какая-то помощь. В ответ были подняты вопросы благоустройства и оборудования детских площадок, парковок для инвалидов, льгот многодетным семьям. Борис Ясинский внимательно выслушал все вопросы, ответив, что постарается найти решения.