Пятница, 14 ноября, 2025
5.6 C
Рязань
В Рязанском кардиодиспансере появится новая кислородно-газификационная станция

Алексей Самохин

В Рязанском кардиодиспансере появится современная кислородно-газификационная станция. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В медучреждении начинается капитальный ремонт системы централизованного кислородоснабжения.

В процессе работ будет смонтирована кислородно-газификационная станция, а также произведена реконструкция внутреннего кислородопровода. В результате жизненно важный газ будет подведен к каждой койке стационара.

Как отмечают специалисты, наличие современной кислородно-газификационной станции обеспечит возможность наладить бесперебойное снабжение кислородом пациентов. При этом на сравнительно небольшой площади можно сосредоточить серьезный запас газа, который при таком способе хранения сохраняет высокое качество.

