Рязанец три недели игнорировал боль, что привело к развитию перитонита и абсцесса

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от stefamerpik на Freepik

В Рязанскую областную клиническую больницу (ОКБ) экстренно поступил 46-летний мужчина с жалобами на острую боль в животе. У него диагностировали гнойное разрушение желчного пузыря.

Боль впервые появилась три недели назад, но пациент не обратился за медицинской помощью, пытаясь справиться с ней самостоятельно. Обследование показало критическое состояние: прободная язва двенадцатиперстной кишки, через которую содержимое кишечника попало в брюшную полость. Это привело к развитию перитонита, формированию обширного абсцесса и гнойному разрушению желчного пузыря. Хирурги провели операцию по ушиванию язвы и санации брюшной полости, устранив очаги воспаления.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, его состояние оценивается как удовлетворительное. Пациент выписан для дальнейшего наблюдения по месту жительства.

Медицинские работники ОКБ призывают жителей быть внимательнее к своему здоровью. Врачи часто сталкиваются с ситуациями, когда пациенты обращаются за помощью в крайне тяжёлом состоянии из-за игнорирования симптомов.

