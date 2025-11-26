Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Органы властиАдминистрация

Более 110 работодателей Рязани получили письма с рекомендациями повысить зарплату работникам

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

26 ноября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города, под председательством начальника управления экономического развития города Максима Степанова.

В рамках работы МВК проведена работа с 326 должниками, общая задолженность которых составила 159 млн рублей. Из них 157 должников (48,2%) полностью или частично погасили задолженность на сумму 86,5 млн рублей, из которых 21,2 млн рублей поступило в бюджет Рязани.

Кроме того, проведена работа с юридическими и физическими лицами, выплачивающими низкую заработную плату своим работникам. На заседания МВК приглашено 180 работодателей, направлено 118 информационных писем с целью побуждения на повышение заработной платы работникам. Из приглашенных явились и дали пояснения о причинах низкой заработной платы 114 работодателей. Всем рекомендовано повысить заработную плату работникам до уровня ВЭД, исключить применение теневого фонда оплаты труда.

На текущее заседание приглашены 23 должника с общей задолженностью перед бюджетом в размере более 15 млн рублей. Из них: по неналоговым платежам, таким как аренда земли и НТО, — 4 должника (495 тыс. рублей); по налоговым платежам, включая НДФЛ и УСН, — 19 должников (14 млн 799 тыс. рублей). Также на заседание приглашены 4 работодателя, выплачивающих заработную плату ниже уровня ВЭД.

Читайте также  Видеонаблюдение и площадки для выгула собак появятся на Черезовских прудах в Рязани

В ходе проведения адресной работы с должниками 8 из них полностью или частично погасили задолженность перед бюджетом на общую сумму 3 млн 385 тыс. рублей. С теми, кто не погасил долги, были проведены беседы о причинах возникновения задолженности и возможных способах ее погашения. Работодатели, выплачивающие низкую заработную плату, предоставили свои объяснения.

Более 110 работодателей Рязани получили письма с рекомендациями повысить зарплату работникам
Более 110 работодателей Рязани получили письма с рекомендациями повысить зарплату работникам
Более 110 работодателей Рязани получили письма с рекомендациями повысить зарплату работникам
Более 110 работодателей Рязани получили письма с рекомендациями повысить зарплату работникам

Другие материалы рубрики

Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей

Тепличный комбинат «Рязанские росы» готовится выйти на полную производственную мощность

Дегустация блюд прошла в школе №72 в Рязани

Борис Ясинский поздравил рязанских матерей с наступающим праздником

Рязанские племенные предприятия вывозят животных в регионы РФ и в Казахстан

Видеонаблюдение и площадки для выгула собак появятся на Черезовских прудах в Рязани

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Происшествия

Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

Отключение произойдет в связи с ремонтом.
Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Общество

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

В рамках проекта оборудованы две прогулочные зоны, в том числе в районе детского дома творчества.
Происшествия

Пожарных заметили на крыше АЗС в Рязани 

Автозаправка находится около ТЦ «Круиз». Официальная информация о происшествии не поступала.