Более 110 работодателей Рязани получили письма с рекомендациями повысить зарплату работникам

26 ноября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города, под председательством начальника управления экономического развития города Максима Степанова.

В рамках работы МВК проведена работа с 326 должниками, общая задолженность которых составила 159 млн рублей. Из них 157 должников (48,2%) полностью или частично погасили задолженность на сумму 86,5 млн рублей, из которых 21,2 млн рублей поступило в бюджет Рязани.

Кроме того, проведена работа с юридическими и физическими лицами, выплачивающими низкую заработную плату своим работникам. На заседания МВК приглашено 180 работодателей, направлено 118 информационных писем с целью побуждения на повышение заработной платы работникам. Из приглашенных явились и дали пояснения о причинах низкой заработной платы 114 работодателей. Всем рекомендовано повысить заработную плату работникам до уровня ВЭД, исключить применение теневого фонда оплаты труда.

На текущее заседание приглашены 23 должника с общей задолженностью перед бюджетом в размере более 15 млн рублей. Из них: по неналоговым платежам, таким как аренда земли и НТО, — 4 должника (495 тыс. рублей); по налоговым платежам, включая НДФЛ и УСН, — 19 должников (14 млн 799 тыс. рублей). Также на заседание приглашены 4 работодателя, выплачивающих заработную плату ниже уровня ВЭД.

В ходе проведения адресной работы с должниками 8 из них полностью или частично погасили задолженность перед бюджетом на общую сумму 3 млн 385 тыс. рублей. С теми, кто не погасил долги, были проведены беседы о причинах возникновения задолженности и возможных способах ее погашения. Работодатели, выплачивающие низкую заработную плату, предоставили свои объяснения.