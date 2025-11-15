В Аксайском районе Ростовской области суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за смерть человека после ссоры у супермаркета. Во время конфликта обвиняемый толкнул оппонента, тот упал, ударился головой о бордюр и потерял сознание. Спасти пострадавшего врачи не смогли, пишет «КП Ростов».

Обычный день, который оборвался внезапно

43‑летний Игорь, житель Аксая, в тот день собирался за продуктами. По словам его матери, они несколько раз созванивались, никаких тревожных сигналов не было. Мужчина планировал ужин с дочерью, но домой не вернулся.

На парковке у магазина между Игорем и прохожим произошёл конфликт. Словесная перепалка закончилась толчком. Пострадавший упал и потерял сознание.

Случайная встреча на месте трагедии

Когда дочь Игоря и его бывшая жена ехали к нему в гости, школьница заметила на обочине неподвижного человека. Девочка вскрикнула: «Мама, останови! Там папа лежит!» Женщины бросились к пострадавшему — это действительно был Игорь.

На месте уже собрались очевидцы, но участника конфликта среди них не оказалось. Позже подозреваемый признался, что испугался и сбежал домой.

42 дня комы и приговор суда

Игоря госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Мужчина провёл в коме 42 дня, но так и не пришёл в сознание.

Следствие квалифицировало действия нападавшего как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.

Помимо этого, осуждённого обязали выплатить семье погибшего компенсацию в размере 650 тысяч рублей.