Полковник Литовкин объяснил отсутствие удара по США в ответ за Воронеж

Никита Рязанцев
Freepik AI

Гипотетический удар ВС России по США в ответ на атаку ВСУ на Воронеж с использованием американских ракет ATACMS не в интересах Москвы, заявил «МК» полковник в отставке Виктор Литовкин.

В прошлый вторник противник выпустил четыре снаряда вглубь России. Обломки уничтоженных ракет упали и повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома. Депутат Андрей Колесник утверждает, что ВСУ нанесли удар, получив разрешение на использованием ATACMS от главы Белого дома Дональда Трампа.

«Ответный удар по территории США сейчас не в интересах России», — пояснил Литовкин.

По его словам, российские войска в результате ответного удара по Харьковской области могли уничтожить американцев, которые вносили полетные задания и контролировали полет ракет через космические спутники. При этом по России наносят удары не военнослужащие регулярной армии США, а наемники.

Военный обозреватель добавил, что у Москвы нет прямых доказательств, кто стоял за атакой: нет ни трупов американцев, ни их паспортов.

