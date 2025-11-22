Суббота, 22 ноября, 2025
3.7 C
Рязань
НовостиНовости России

Похищавших ветеранов СВО преступников задержали в Москве

Алексей Самохин
Скриншот видео из соцсети

В Москве бойцы СОБРа задержали преступную группу, похищавшую ветеранов СВО и вымогавшую у них деньги. Об этом, ссылаясь на осведомлённый источник, сообщает РЕН ТВ

По данным СМИ, машину с подозреваемыми остановили на дороге. Среди задержанных оказался активный участник секты «Батал-Хаджи»*. Предварительно, это Руслан Картоев. Он и другие участники преступной схемы уже арестованы.

По версии следствия, задержанные вымогали деньги не только у ветеранов спецоперации, но и у членов их семей и инвалидов. 

Ранее в интернете появилось видео жёсткого задержания, которое проводили бойцы СОБР. С подозреваемыми не церемонились, на что обратили внимание многие телеграм-каналы. Военкор Александр Коц надеется, что сотрудников правоохранительных органов «популярно показавших берега зарвавшимся вымогателям, не накажут, а поощрят. И зачтут, в том числе, профилактическую работу по предупреждению подобных преступлений в будущем».

Журналист Андрей Медведев обратил внимание на то, что большая часть комментариев под видео поддерживает действия силовиков. 

«Что полностью отражает, как мне кажется, мнение обычных граждан нашей страны по поводу нелегальной миграции, этнической преступности (и до кучи позиции «у преступности нет национальности»), к бородатым агрессивным людям считающим себя исключительными по каким-то невнятным причинам», — пишет он.

Также Медведев пишет, что бандиты приезжали домой к женщине с детьми, чей муж сейчас находится на передовой. 

Читайте также  Мощнейшая бомба разнесла здание, где собирались боевики ВСУ

* Террористическая организация, запрещена на территории РФ.

Другие материалы рубрики

Экономист Хазин призвал россиян пересмотреть стратегию хранения денег

Раскрыты детали убийства мальчика матерью и отчимом в Балашихе

Советник главы ДНР предрёк Зеленскому скорую смерть и назвал преемника

40 бомб, 600 «Гераней» и 18 «Кинжалов» и Киев утонет: украинцев призвали готовиться к удару

Кинолог рассказал о роковой роли корги Лады в пропаже Усольцевых

Генерал Попов рассказал, что скрывает Сырский на фоне провала у Гуляйполя

Самые читаемые материалы

Новости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Общество

В центре Рязани начали строить новый жилой комплекс 

Проект предусматривает котельную на крыше дома, двухуровневый подземный паркинг с выходом к квартирам, закрытую территорию. Также построят 25-метровый бассейн и фитнес-центр. 
Новости России

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Местные жители сообщили, что слышали около 16 хлопков, также люди видели вспышки.
Кино и ТВ

Шоу «Звёзды» возвращается, батлы второго сезона стартуют 21 ноября на НТВ

На сцену снова выйдут популярные артисты, музыканты, телеведущие и шоумены, чтобы в командном юмористическом соревновании побороться за титул самой смешной звезды России.