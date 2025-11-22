Похищавших ветеранов СВО преступников задержали в Москве

В Москве бойцы СОБРа задержали преступную группу, похищавшую ветеранов СВО и вымогавшую у них деньги. Об этом, ссылаясь на осведомлённый источник, сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, машину с подозреваемыми остановили на дороге. Среди задержанных оказался активный участник секты «Батал-Хаджи»*. Предварительно, это Руслан Картоев. Он и другие участники преступной схемы уже арестованы.

По версии следствия, задержанные вымогали деньги не только у ветеранов спецоперации, но и у членов их семей и инвалидов.

Ранее в интернете появилось видео жёсткого задержания, которое проводили бойцы СОБР. С подозреваемыми не церемонились, на что обратили внимание многие телеграм-каналы. Военкор Александр Коц надеется, что сотрудников правоохранительных органов «популярно показавших берега зарвавшимся вымогателям, не накажут, а поощрят. И зачтут, в том числе, профилактическую работу по предупреждению подобных преступлений в будущем».

Журналист Андрей Медведев обратил внимание на то, что большая часть комментариев под видео поддерживает действия силовиков.

«Что полностью отражает, как мне кажется, мнение обычных граждан нашей страны по поводу нелегальной миграции, этнической преступности (и до кучи позиции «у преступности нет национальности»), к бородатым агрессивным людям считающим себя исключительными по каким-то невнятным причинам», — пишет он.

Также Медведев пишет, что бандиты приезжали домой к женщине с детьми, чей муж сейчас находится на передовой.

* Террористическая организация, запрещена на территории РФ.