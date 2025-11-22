Похищавших ветеранов СВО преступников задержали в Москве

В Москве бойцы СОБРа задержали преступную группу, похищавшую ветеранов СВО и вымогавшую у них деньги. Об этом, ссылаясь на осведомлённый источник, сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, машину с подозреваемыми остановили на дороге. Среди задержанных оказался активный участник секты «Батал-Хаджи»*. Предварительно, это Руслан Картоев. Он и другие участники преступной схемы уже арестованы.
По версии следствия, задержанные вымогали деньги не только у ветеранов спецоперации, но и у членов их семей и инвалидов.
Ранее в интернете появилось видео жёсткого задержания, которое проводили бойцы СОБР. С подозреваемыми не церемонились, на что обратили внимание многие телеграм-каналы. Военкор Александр Коц надеется, что сотрудников правоохранительных органов «популярно показавших берега зарвавшимся вымогателям, не накажут, а поощрят. И зачтут, в том числе, профилактическую работу по предупреждению подобных преступлений в будущем».
Журналист Андрей Медведев обратил внимание на то, что большая часть комментариев под видео поддерживает действия силовиков.
Также Медведев пишет, что бандиты приезжали домой к женщине с детьми, чей муж сейчас находится на передовой.
* Террористическая организация, запрещена на территории РФ.