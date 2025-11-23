Baza: у водителей стали отбирать автомобили по «пенсионерской» схеме

В нескольких регионах зафиксировали случаи, когда у водителей отбирали подержанные автомобили, купленные у обманутых пенсионерок, пишет Baza .

Телеграм-канал привел один из последних случаев, произошедших в Москве. Местный житель приобрел у пожилой женщины юридически чистый Volkswagen Tiguan за 1,8 миллиона рублей наличными. Уже через неделю он выставил машину на продажу.

Вскоре продавец выяснил, что пенсионерка продала имущество, включая машину, под влиянием мошенников.

«Сотрудники предъявили постановление о выемке и увезли машину на стоянку», — говорится в публикации.

Пенсионерка поступила аналогичным образом, как и в схеме с продажей квартир, подав в суд с требованием признать покупателя недобросовестным и вернуть машину.

Аналогичные случаи встречались в Краснодарском крае, Рязанской области и Подмосковье.