Президент России Владимир Путин на пресс-подходе в Казахстане заявил: ситуация на фронте говорит о том, что специальная военная операция идёт к завершению. Военный эксперт и президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с «Абзацем» расшифровал, что именно за этим стоит.

По его словам, Киев утратил самостоятельную способность сопротивляться сразу по нескольким направлениям. Военная промышленность фактически не функционирует в прежнем режиме. Мобилизационный ресурс исчерпан: людей, пригодных для отправки на линию боевого соприкосновения, почти не осталось. Параллельно внутри страны нарастает усталость от войны. Ухудшение экономики и высокая инфляция бьют по тылу, подрывая гражданскую устойчивость.

Единственное, что удерживает ВСУ от полного краха, это ставка на дроны. Именно с их помощью украинская сторона пытается удерживать ситуацию на линии соприкосновения. Но и этот ресурс не автономен: он целиком зависит от западных поставок и финансирования.

Тем временем российские войска продолжают планомерно растягивать линию фронта и занимать новые территории. Этот процесс, по оценке Анпилогова, также свидетельствует о системном сдвиге в пользу завершения конфликта.

«Если взять совокупность открытых аналитических данных, станет очевидно: Верховный главнокомандующий транслирует системное знание, доступное ему, на широкую аудиторию. Украина действительно теряет возможности к сопротивлению», — резюмировал эксперт.