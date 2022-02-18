На сегодняшний день в Рязани насчитывается более 80 многоквартирных домов, признанных аварийными. Это чуть более 2% от всего жилфонда областной столицы. Цифра сравнительно небольшая. Правда, тысячи горожан проживают в зданиях, хотя и не имеющих такого статуса, но по уровню комфорта их иначе как развалюхами не назовешь.

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Людей, обитающих в таких лачугах, давно надо переселять в приличное жильё, но чтобы войти в соответствующую госпрограмму, необходимо, чтобы эти объекты были признаны непригодными для нормальной жизни. О том, какие действия нужно предпринять, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.Нет проблем. Что нужно, чтобы признать ваш дом аварийным?

Опасны для жизни

Согласно постановлению Правительства РФ № 47 от 28.01.2006, аварийным могут признать только тот дом, общее состояние которого опасно для дальнейшего нахождения людей. В таком здании должно быть изношено более половины конструкций. Подобный статус присваивает только межведомственная комиссия, работающая при муниципалитете, то есть при мэрии Рязани, администрации районного центра. Независимая экспертиза не может считаться основой для подобного решения.

Существуют формальные критерии, по которым дом признают подлежащим расселению:

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— износ объекта превышает 70%;

— санитарные нормативы не соблюдаются и не могут быть выполнены без переселения жильцов;

— постройка находится в районе катастрофы или погодных катаклизмов;

— дом частично разрушен в результате воздействия стихии или пожара;

— в непосредственной близости от строения находится оживлённая магистраль, создающая повышенные шумы. Этот критерий, в отличии от других, обычно принимают во внимание в сочетании с уже упомянутыми факторами.

Если в доме отсутствует центральное водоснабжение или канализация, только из-за этих неудобств аварийным его не признают.

Достучаться до властей

Инициировать проверку дома на процент износа и аварийность могут:

— проживающие лица;

— ведомство, отвечающее за пожарную безопасность;

-представители Роспотребнадзора;

— муниципалитет, в ведении которого находится контроль за домами на вверенной территории.

Для признания дома аварийным по просьбам жителей существует пошаговый алгоритм.

Жильцы пишут коллективное заявление в администрацию о расселении дома.

На основе документа формируется межведомственная комиссия экспертов, которая оценивает общее состояние объекта.

Оформляется заключение, экземпляр которого передается обратившимся.

В заявлении необходимо отразить:

адрес дома о сведениями о заявителях;

просьбу о переселении с приведением описания разрушений и износа;

перечень документов, на которые ссылаются жильцы;

подписи заявителей.

Также к заявлению необходимо приложить:

копии гражданских паспортов;

правоустанавливающие документы на дом;

экспертное заключение;

жалобы на содержание и пагубные условия, подаваемые ранее.

Время расселять

Если дом признается аварийным, право на расселение приобретают жильцы всех квартир.

При выделении квартир жильцам аварийных домов действуют правила о равнозначности и равноценности жилья. Это означает, что новые квартиры должны отвечать социальной норме (не менее 18 кв. м на члена семьи, однако с 2019 года государство гарантирует выделение жилья по принципу «метр в метр»), быть благоустроенными, находиться в том же районе или населенном пункте.

Учитываются и иные факторы, связанные с транспортной доступностью, наличием инфраструктуры для детей и т. д.

Все данные о программах расселения, реализуемых в Рязанском регионе, включаются в единый федеральный реестр и размещаются на портале «Реформа ЖКХ». На этом портале можно узнать:

— перечень аварийных домов, подлежащих переселению с разбивкой по каждому региону;

— контроль качества домов, по которым имеются обращения о недостатках качества жилых помещений;

— сведения о контрактах на переселение, заключенные субъектом РФ;

— информацию о строящихся домах по программам переселения из аварийного жилья;

— сведения о построенных домах по программам переселения.