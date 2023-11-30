Четверг, 30 ноября, 2023
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Неизвестные похитили 8-летнюю девочку в Калужской области

7info
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Неизвестные похитили 8-летнюю девочку в Калужской области и требуют от матери 1,5 миллиона рублей в крипте. Ребëнка ищет вся полиция города, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, Злата приехала днём на школьном автобусе в Козельск. Сначала она шла вместе с другими ребятами, но затем школьники разошлись на перекрестке Юбилейной и Гвардейской улицы, Злате оставалось дойти до дома около 700 метров.

Мать начала волноваться, звонила дочери, но телефон оказался выключенным.

Испуганная мама искала ребëнка по городу несколько часов, но безуспешно, а примерно 19:30 получила сообщение в Телеграме с неизвестного номера: «Ваша девочка, Злата у нас. Она будет отпущена в целости и сохранности после того как вы переведете сумму на счет, который будет ниже. Деньги нужно перевести в криптовалюте. В ваших интересах сделать всë быстро, сумма 1 500 000 рублей».

Кроме этого, похитители рекомендовали родителям отказаться от идеи идти в полицию. Тем не менее, мама всë-таки позвонила 02 и рассказала об исчезновении дочери. В данный момент всему личному составу разосланы ориентировки, девочку усиленно ищут, также подключились волонтëры «Лиза Алерт».

Местный СК возбудил уголовное дело о похищении ребёнка.

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