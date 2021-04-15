Не только грибы с глазами: что обязательно стоит посмотреть в Рязанской области

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Недавно рабочая встреча губернаторов Рязанской и Калужских областей завершилась принятием решения о создании общего туристического маршрута между регионами. Как нам кажется, это отличная идея, потому как в Рязанской области есть уникальные достопримечательности, которые надо увидеть своими глазами. Какие? Читайте в нашей подборке.

Окский биосферный заповедник

В Рязанской области, на берегу реки Пры располагается биосферный заповедник, где с 1935 года ведется работа по сохранению редких и исчезающих видов животных и птиц. Изюминкой заповедника, конечно, является журавлиный питомник, где проживают самые редкие виды этих благородных птиц. Кроме того, в лесах заповедника обитают зубры и лоси, а на реках восстановлена популяция бобров, полностью уничтоженная в Рязанской области начала 20 века. Для всех желающих по территории заповедника круглый год проводятся экскурсии (взрослый билет 180 рублей, дети дошкольного возраста – бесплатно). Кроме того, можно посетить Музей природы Окского заповедника.

Историко-археологический Музей-заповедник «Старая Рязань»

Это место для тех, кто вырос на мультфильме «Остров сокровищ» и кому не чужд дух авантюризма. «Старая Рязань» — не просто уникальный археологический объект, но и рай для кладоискателей. Именно здесь когда-то располагался огромнейший русский город, который сжёг хан Батый в XIII веке. Останки города находятся под сравнительно небольшим слоем земли, а археологи постоянно находят не только ценные реликвии того времени, но и настоящие клады из золотых и серебряных монет и изделий. Начинать самостоятельные раскопки здесь, конечно, не стоит. Но увидеть уникальные находки можно в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Здесь выставлены — клады золотых и серебряных украшений, денежных слитков-гривен, оружие, бытовые предметы: орудия труда (ножи, серпы, косы, пинцеты), фрагменты посуды, привозной и местной, бусы, стеклянные браслеты, изделия из кости и рога, фрагменты деревянной утвари.

Для удобства туристов, прибывающих в Рязанскую область, МТС запустила туристический портал https://media.mts.ru/ryazan/, ссылка на который приходит в SMS-сообщении всем приезжающим в регион. Здесь можно познакомиться с достопримечательностями области, местами отдыха, местной кухней и популярными туристическими маршрутами.

Касимов — древняя столица татарского ханства, город двух культур

Более двухсот лет на территории современной Рязанской области существовал осколок Золотой Орды — Касимовское ханство. Ханство производило вино, кожевенные изделия, добывало соль и золото. Сейчас Касимов по праву считается городом двух культур, где мирно уживаются русские и татары, а традиции двух народов органично вписываются в быт жителей современного города. В путешествие по городу можно отправиться самостоятельно или выбрать готовую экскурсию. Если выберете первый вариант – обязательно закажите обед в одном из татарских ресторанов и попробуйте кухню древних ханов.

Старожиловский конезавод

Этот конезавод существует с XIX века. В момент основания здесь жило до 2700 лошадей. В годы Первой и Второй Мировых войн завод пережил непростые времена. Во второй половине ХХ века владельцам удалось здесь возродить утраченную ранее русскую верховую породу лошадей. Сегодня Старожиловский конезавод открыт для посещения, любой турист может по нему прогуляться, причём совершенно бесплатно, согласовывать свой визит с администрацией также нет нужды. За небольшую плату вы можете покататься на лошади или посетить действующий при заводе музей. Угощать величественных животных тоже не запрещается.

Фестиваль «Небо России»

Те из нас, кто расстроился из-за временного закрытия полетов в Турцию и отсутствию возможности увидеть знаменитые воздушные шары Каппадокии, могут компенсировать эту утрату в Рязани. Здесь ежегодно проводится фестиваль «Небо России». В этом году мероприятие запланировано на июль. Только представьте: десятки разноцветных аэростатов одновременно поднимаются в небо. Если вы не решитесь на полет, то можно просто наблюдать за действом с земли. Зрелище невероятное!