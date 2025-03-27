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Названы знаки Зодиака, которым чаще всего отказывают в кредитах

Алексей Самохин

Портал Bankiros.ru выяснил, существует ли у банков «черный список» знаков зодиака, представители которых чаще всего получают отказы в выдаче кредитов.

Кому чаще всего отказывают в кредитах?

Аналитический центр изучил все поданные в банки заявки на кредиты и проанализировал, какой процент из них был отклонен. Это позволило определить, представителям какого знака зодиака чаще всего отказывают в заемных средствах.

Среди всех заявок наибольшее количество отказов получили Скорпионы. На втором месте оказались Весы, на третьем — Близнецы, чьи заявки также часто не одобряют.

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Одинаковый процент отказов зафиксирован у Рыб и Львов, а также у Стрельцов и Раков — их заявки отклоняются с одинаковой частотой. Водолеи получают отказы несколько реже и занимают восьмое место в этом рейтинге. Овны и Девы поделили седьмое место, имея равное количество отказов.

Предпоследнюю строчку заняли Тельцы. Реже всего банки отказывают в кредитах Козерогам — их заявки одобряются чаще, чем у представителей других знаков.

Изменения за год

По итогам 2023 года аналитический центр Bankiros.ru провел аналогичное исследование, оценив долю отказов от общего числа кредитных заявок. Тогда лидерами среди «отказников» стали Раки и Близнецы. В 2024 году они переместились на третье и пятое места соответственно.

Новый лидер антирейтинга — Скорпион. Это удивительно, ведь еще год назад банки доверяли этому знаку больше всех, и он получал меньше всего отказов. Более того, согласно последнему исследованию, Скорпионы подают наименьшее количество заявок на кредит среди всех знаков зодиака.

В 2024 году наименее подвержены отказам снова Козероги. В прошлом рейтинге они занимали десятое место по количеству отказов, что уже было хорошим показателем. Теперь Козероги окончательно укрепили свою репутацию как наиболее «надежный» знак зодиака для банков.

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