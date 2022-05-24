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Вторник, 24 мая, 2022

Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая в Рязани

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7info
7info

Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая в Рязани

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 45 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек. В том числе и Рязани, говорится в пресс-релизе компании.

Лидером рязанского топа предложений стала вакансия руководителя проекта на заводе. Специалисту готовы предложить зарплату, начинающуюся от 80 тысяч рублей.

На втором месте — автомеханик с зарплатой от 60 тысяч. От соискателя требуют профильное образование и опыт работы не менее года.

Замыкает тройку лидеров вакансия инженера-программиста «1С» в компанию по производству вентиляционных систем. Ему готовы платить не менее 55 тысяч рублей.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Руководитель проектаот 80 000 руб.
2Автомеханикот 60 000 руб.
3Инженер-программист «1С»от 55 000 руб.
4Директор магазина52 800 — 66 000 руб.
5Менеджер направления продовольственных товаров50 000 — 60 000 руб.

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