Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая в Рязани

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 45 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек. В том числе и Рязани, говорится в пресс-релизе компании.

Лидером рязанского топа предложений стала вакансия руководителя проекта на заводе. Специалисту готовы предложить зарплату, начинающуюся от 80 тысяч рублей.

На втором месте — автомеханик с зарплатой от 60 тысяч. От соискателя требуют профильное образование и опыт работы не менее года.

Замыкает тройку лидеров вакансия инженера-программиста «1С» в компанию по производству вентиляционных систем. Ему готовы платить не менее 55 тысяч рублей.