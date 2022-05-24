Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая в Рязани

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 45 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек. В том числе и Рязани, говорится в пресс-релизе компании.
Лидером рязанского топа предложений стала вакансия руководителя проекта на заводе. Специалисту готовы предложить зарплату, начинающуюся от 80 тысяч рублей.
На втором месте — автомеханик с зарплатой от 60 тысяч. От соискателя требуют профильное образование и опыт работы не менее года.
Замыкает тройку лидеров вакансия инженера-программиста «1С» в компанию по производству вентиляционных систем. Ему готовы платить не менее 55 тысяч рублей.
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Руководитель проекта
|от 80 000 руб.
|2
|Автомеханик
|от 60 000 руб.
|3
|Инженер-программист «1С»
|от 55 000 руб.
|4
|Директор магазина
|52 800 — 66 000 руб.
|5
|Менеджер направления продовольственных товаров
|50 000 — 60 000 руб.