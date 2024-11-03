Страховщики назвали самые «везучие» на аварии марки авто

По данным компании «Ингосстрах», в текущем году автомобили марки Toyota, Kia и Hyundai стали лидерами по числу обращений по ОСАГО за возмещением убытков. Об этом сообщают «Вести: Приморье».

Владельцы Toyota обращались более 33 тыс. раз, KIA — более 28 тыс., Hyundai — более 27 тыс. В пятёрку также вошли LADA и Volkswagen с результатами более 27 тыс. и 17 тыс. аварий соответственно.

Рейтинг каско возглавляет LADA — около 4 тыс. обращений, далее идут Kia (более 3,5 тыс.), Hyundai (более 3 тыс.), Volkswagen (более 2,9 тыс.) и Haval (более 2,8 тыс.).

Цвет автомобилей также влияет на статистику ДТП

Белые и чёрные автомобили, являясь самыми популярными на рынке, чаще попадают в аварии: зарегистрировано более 81 тыс. ДТП с участием белых авто и почти 20 тыс. — с чёрными. Автомобили серого цвета занимают третье место по частоте ДТП, тогда как синие и серебристые машины реже всего попадают в аварийные ситуации.