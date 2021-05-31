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Понедельник, 31 мая, 2021
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Названы марки автомобилей, которыми управляют самые агрессивные водители

7info
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay
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Самые агрессивные водители управляют автомобилями BMW и Lada, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Авто.ру».

Портал опросил почти 4 тысячи жителей России о стиле вождения владельцев авто. 47,6% опрошенных уверены, что самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях. На втором месте владельцы отечественных авто – их вождение считают агрессивным 26%, владельцев японских автомобилей считает такими каждый десятый опрошенный. 

– 53% участников заявили, что самые «напористые» водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок, – говорится в исследовании.  

Аккуратнее всех, по мнению участников опроса, ездят владельцы шведских и французских авто. Также в рейтинге самых законопослушных оказались немецкие автомобили марок Audi и Mercedes-Benz.

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