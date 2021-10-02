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Суббота, 2 октября, 2021
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Назван основной кандидат в главы Владимирской области

Никита Брыкин
Назван основной кандидат в главы Владимирской области

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Источники рассказали РБК, что депутат Государственной думы Александр Авдеев стал основным кандидатом на пост временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области.

Утверждается, что вопрос о его назначении на пост главы региона практически решен.

Один из собеседников издание подчеркнул, что указ о назначении Авдеева может быть опубликован в понедельник или раньше. Ранее он работал мэром Обнинска и вице-губернатором Калужской области.

В пятницу стало известно, что действующий губернатор Владимир Сипягин направил в администрацию президента заявление об уходе в связи с переходом на работу в Госдуму.

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