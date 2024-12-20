Натан шокирует Лерчек своим признанием в шоу «Звёзды в джунглях»

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Кажется, завершился и роман Лерчек и Натана, который активно обсуждал весь интернет. В новом выпуске реалити-шоу «Звёзды в джунглях» (16+) певец шокировал всех, особенно Лерчек, своим откровением во время голосования, сообщает пресс-служба ТНТ.

На проекте осталось всего шесть участников. В этом эпизоде один из них покинет шоу в шаге от полуфинала. Перед этим всех ждут сложные испытания ради еды, некоторым придётся съесть нечто несъедобное. Решать, кому предстоит бороться с отвращением, будет Алана Мамаева.

После ухода Алёны Блин роль главного стратега проекта перешла к Александру Волохову. Он явно не упустит шанса избавиться от своего главного конкурента. Однако, как это часто бывает, перед голосованием интрига только возрастёт, и планы участников будут спутаны.

Одним из самых ярких моментов выпуска станет речь Натана. Певец наконец расставит все точки над «i» в отношениях с Лерчек.

«Наверное, миллионы мужчин мечтают быть рядом с такой девушкой, как Лера. Мне кажется, находиться рядом с ней — огромная честь, и мне такая честь выпала. Но даже прожив четыре жизни подряд, моё сердце, тело и дух принадлежат одной единственной девушке. Эта девушка — моя жена, Анастасия Шевцова, которой я полностью принадлежу. Я её обожаю и люблю. Мне бы хотелось, с разрешения команды, закрыть этот вопрос. И что бы сегодня ни случилось, мы обязательно разойдемся друзьями», — заявил Натан.

Лерчек, ошеломлённая словами певца, тоже дала свой ответ.

«Он — достойнейший мужчина для своей жены. Я хочу, чтобы их союз процветал. У них есть замечательные дети. Я хочу уйти с этого проекта, сохранив с ним дружеские отношения и взаимную поддержку. Но в роли своего мужчины, который поведёт меня под венец, я его не вижу», — сказала Лерчек.

Как распределятся голоса участников, кто отправится на испытание на вылет и покинет шоу, вы узнаете в новом выпуске 22 декабря в 18:30.