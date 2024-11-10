Воскресенье, 10 ноября, 2024
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Наступление ВС РФ: новые бои за Курахово и Курскую область

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Российская армия развивает наступление на нескольких направлениях в зоне СВО. В частности, бои развернулись вокруг Курахова и в Курской области, где войска продолжают атаковать позиции противника с целью окружения населенных пунктов. Об этом пишет aif.ru.

На Кураховском направлении ВС РФ наступают широким фронтом с угледарского и покровского направлений, пытаясь замкнуть «котел» вокруг города и перерезать важные трассы снабжения. Боевые действия идут сразу в нескольких районах, включая Сухие Ялы, Ильинку и Елизаветовку. Отмечается, что российская армия имеет возможность держать под обстрелом каналы снабжения городского гарнизона на расстоянии 17 км от города, где также продолжается активная артиллерийская поддержка.

Сообщается о боях на Покровском направлении, где наши части вышли на окраины Курахова и ведут сражения в поселке Заря, на подступах к Мирнограду и Юрьевке.

В Курской области ситуация остается напряженной: идут ожесточенные бои за контроль над населенными пунктами Новоивановка и Погребки. Здесь сосредоточены значительные силы с обеих сторон, применяются тяжелая техника и дроны. Задача российского наступления — заблокировать украинские части, удерживающиеся севернее дороги Зеленый Шлях-Малая Локня.

По сообщениям из украинских источников, нелегитимный лидер киевского режима Владимир Зеленский отдал команду держаться на территории России любой ценой. Сюда перекидывают наиболее боеспособные резервы, а возникающие то тут, то там пожары в украинской обороне тушат подразделениями спецназа ВСУ. 

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