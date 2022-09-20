Вторник, 20 сентября, 2022
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«Наступит ужас, которого еще не было»: синоптики рассказали о погоде в октябре

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Синоптики рассказали об «ужасной погоде», которой ранее во второй половине октября еще не было, сообщает PRIMPRESS.

По словам метеорологов, первая половина месяца должна быть близкой к норме. Ожидается, что после 15 октября в Центральную часть России придет настоящая зима.

Так, в Москве к 20 октября температура должна дойти до минус пять градусов, а к концу месяца термометры будут показывать 10-15 градусов ниже нуля.

Столь суровых климатических условий в центре страны в это время года ранее еще не было никогда.

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