«Наступит ужас, которого еще не было»: синоптики рассказали о погоде в октябре

Синоптики рассказали об «ужасной погоде», которой ранее во второй половине октября еще не было, сообщает PRIMPRESS.

По словам метеорологов, первая половина месяца должна быть близкой к норме. Ожидается, что после 15 октября в Центральную часть России придет настоящая зима.

Так, в Москве к 20 октября температура должна дойти до минус пять градусов, а к концу месяца термометры будут показывать 10-15 градусов ниже нуля.

Столь суровых климатических условий в центре страны в это время года ранее еще не было никогда.