Нарушениями в работе маркетплейсов заинтересовалась рязанская прокуратура

Прокуратура Рязанской области проверила соблюдения трудовых прав работников пунктов выдачи заказов маркетплейсов и служб доставки (OZON, Wildberries, Яндекс, СДЭК и др.). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявили многочисленные нарушения. Например, с сотрудниками пунктов выдачи зачастую не заключают трудовой договор. В связи этим некоторые индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности.

Всего по результатам проверки выявили более 30 нарушений. Внесли 3 представления, вынесли 16 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Отмечается, что работа на данном направлении продолжается.