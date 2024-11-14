Четверг, 14 ноября, 2024
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Нарушениями в работе маркетплейсов заинтересовалась рязанская прокуратура

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Кристина Аманн
Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Рязанской области проверила соблюдения трудовых прав работников пунктов выдачи заказов маркетплейсов и служб доставки (OZON, Wildberries, Яндекс, СДЭК и др.). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявили многочисленные нарушения. Например, с сотрудниками пунктов выдачи зачастую не заключают трудовой договор. В связи этим некоторые индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности.

Всего по результатам проверки выявили более 30 нарушений. Внесли 3 представления, вынесли 16 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Отмечается, что работа на данном направлении продолжается.

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