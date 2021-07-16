Народные приметы: Чего нельзя делать в день Андрея Налива 17 июля

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17 июля отмечают праздник Андрея Налива. Основные опасности в этот день связаны со всем новым. Ничего не покупайте, не пускайте в свою жизнь новых людей, не начинайте новые дела.

В этот день нельзя оставлять в одиночестве без присмотра маленьких детей. Последствия могут быть необратимыми.

Не ругайтесь матом, не думайте плохо о людях – всё вернется к вам.

Ведите природные наблюдения – в них много разгадок. Если в этот день поспел овёс на полях, это знак, что можно встретить лосей. Они покидают лес в поисках зрелых зёрен.

Куры прячутся – будут ливни, грачи мимо пролетели – к непогоде. Если собрали в лесу много ягод, зима будет холодной.

17 июля завтракайте овсяной кашей с маслом, выпейте стакан чая с лимоном – и будете весь год здоровы.

Праздник нарекли Андреем Налива, потому что в этот день наливались колосья овсянки. Если идёт дождь, то будет богатый урожай.

Девушка должна сварить крутой овсяный кисель, съесть его и облизать миску. Тогда она встретит жениха, а дело закончится свадьбой.