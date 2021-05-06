Народные приметы 7 мая: что нельзя и что можно делать в день Евсея

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7 мая наши предки отмечали день Евсея. Для этого дня существовало много обычаев и традиций, которым они строго следовали. Нарушения заветов пращуров сулило неудачи, беды и горе в семье. Что можно и что нельзя делать 7 мая? К каким приметам лучше прислушаться?

Что нельзя и что можно делать 7 мая?

В день Евсея запрещается употребление в пищу овсяной пищи в одиночку. Традиционно в этот день семьи готовили «овсяный стол»: овсяные блины, каши, кисель. И приглашали соседей на трапезу. Того, кто не поделится с ближним угощениями, тот обязательно заболеет.

Не стоит в этот день игнорировать или вовсе обижать бедняков. Угостите их блинами и киселём. Добро обернётся добром.

Не стоит начинать утро с чая, кофе или другого напитка. После того, как проснулись, налейте себе освящённой водой и умойтесь водой колодезной. Этот нехитрый ритуал привлечёт в дом позитивные эмоции и подарит вам энергию на целый год.

Запрещается 7 мая ложиться спать на использованное ранее постельное бельё. Его необходимо выстирать и хорошо прогладить. В мятом и грязном постельном белье может поселиться тёмная энергия. В жизнь человека она приносит много неприятностей.

Народные приметы 7 мая

Не стоит давать деньги в долг. А то сами останетесь в долгах;

Солнце целый день — к хорошему урожаю зерновых;

Много комаров летает, значит, будет богаты урожай овса;

Увидел в небе звезду яркую — к удаче;

Пух летит — не лови его. Иначе беда в дом придёт;