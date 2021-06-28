Народные приметы 29 июня: что нельзя делать в день Тихона

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В народном календаре 29 июня отмечен как день Тихона. Для него существует запрет на выпечку мучных блюд. Нельзя сегодня заниматься тестом и для готовки в другие дни.

Что ещё нельзя делать в этот вторник?

В день Тихона нельзя лениться. Займитесь работой, учёбой. Посвятите время изучению иностранных языков, занятиям с детьми.

Сегодня нельзя полоть грядки. Также есть запрет на сбор лекарственных трав и растений. Это занятие лучше отложить на другое время.

Начальникам не стоит сегодня грубить подчинённым. Лучше воздержаться от споров и оскорблений и угостить коллег чем-то вкусным.

Народные приметы 29 июня

Скот пьёт мало воды – к непогоде;

Туман ложится на землю – дни будут погожими;

Если рыба не клюёт в засуху, скоро начнётся дождь;

Увидеть радугу – к удаче;

Река убыла – к дождям, прибыла – к погожему дню.