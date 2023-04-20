Найден мёртвым 9-летний мальчик, пропавший в Новосибирской области

Труп 9-летнего мальчика из деревни Маслянино Новосибирской области обнаружили в реке Бердь, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ребёнок пропал в среду, 19 апреля. Следователи предположили, что мальчик мог утонуть, поэтому привлекли к поискам водолазов МЧС.

— В ходе поисковых мероприятий тело несовершеннолетнего было обнаружено в реке Бердь Маслянинского района, — говорится в сообщении Следкома.

Повреждений на теле мальчика при осмотре не обнаружено.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Выясняются обстоятельства, ставшие причиной трагедии.