Понедельник, 16 сентября, 2024

На железнодорожных вокзалах Рязанской области началась вакцинация от гриппа

Автор: 7info 2

Опубликовано

Изображение от Freepik

В медпунктах на железнодорожных вокзалах Рязань -1, Рязань — 2, Ряжск-1 и Сасово началась бесплатная вакцинация от гриппа в рамках ежегодной массовой прививочной кампании. Ее проводят работники ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Рязани». Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.  Процедура занимает около 15 минут. Кабинеты работают круглосуточно.

Вакцинацию от гриппа проходят и работники Московской железной дороги. В первую очередь иммунизация необходима сотрудникам, обеспечивающим движение поездов, а также тем, кто взаимодействует с пассажирами.  Для ряда специалистов вакцинация организована на рабочих местах, например, прививку можно сделать во всех  кабинетах предрейсовых медицинских осмотров.

В 2023 году сотрудники «РЖД — Медицина» привили от гриппа более 12 000 жителей Рязанской области, в том числе свыше 1300 детей.

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Грипп и ОРВИ занимают первое место по частоте и количеству случаев заболеваний в мире.  Вакцинация – это основной и наиболее эффективный способ профилактики болезни. Прививка помогает иммунной системе выработать защитные антитела для борьбы с вирусом. Инфекционисты отмечают, что период подъема заболеваемости наступает в октябре. Сделать прививку лучше за две — три недели до начала сезона простуды, чтобы иммунитет успел сформироваться.  

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