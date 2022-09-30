На Урале школьница соврала, что ее с девяти лет насиловал старший брат

В Нижнем Тагиле 15-летняя заявила, что ее с девяти лет насиловал старший брат, пишет E1.RU.

В итоге мужчину арестовали и восемь месяцев продержали в СИЗО. Вскоре девочка призналась, что оговорила его. Она пояснила, что так пыталась помочь его жене, на которую родственник в пьяном виде поднял руку. Несмотря на новые показания, дело не прекратили и передают в суд. Мужчине грозит до двадцати лет заключения.

По версии обвинения, было несколько случаев изнасилования, первый из которых произошел еще в 2014 году. Никаких повреждений или побоев у девочки не обнаружили.

О пережитом насилии школьница сначала рассказала жене брата. Та, в свою очередь, сообщила обо всем ее маме, которая написала заявление в полицию.

«Она сказала мне, что давили на нее, чтобы не забирали заявление. Говорили: «Вы не боитесь, что девочка в детский дом поедет?» Этим угрожали. В итоге они подписали все документы. Только потом одумались», — говорит жена.

Дело усугубляется тем, что в первые часы допроса без адвоката 34-летний обвиняемый подписал явку с повинной. Его адвокат добивается прекращения уголовного дела. Однако следствие намерено довести его до суда.