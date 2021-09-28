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Вторник, 28 сентября, 2021
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На Урале покончила с собой девочка, которую насиловал родной дедушка

Никита Брыкин
На Урале покончила с собой девочка, которую насиловал родной дедушка

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Продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя Свердловской области, который подозревается в доведении до самоубийства 17-летней внучки, пишет E1.ru.

Дедушка обнаружил тело подростка неделю назад. Ее смерть стала неожиданностью для окружающих. Следователи изучили ее личный дневник и узнали подробности случившегося.

Выяснилось, что мать девочки отбывает срок за убийство человека, с отцом же девочка никогда не была близко знакома. С 6 лет ее опекунами стали бабушка и дедушка.

По предварительной версии, жертва подвергалась насилию со стороны родного деда. Местные жители рассказали, что погибшая забеременела от своего родственника. Соседи же считают, что уйти из жизни ей помог насильник.

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