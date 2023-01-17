На улицы Рязани вышли 10 новых троллейбусов МАЗ с автономным ходом

На улицы Рязани вышли 10 новых троллейбусов с автономным ходом, сообщила официальная группа Рязанской области ВКонтакте.

Троллейбусы МАЗ прибыли в город в конце 2022 года. В них установлены современные системы климат-контроля, звуковые информаторы, электронные маршрутоуказатели, камеры видеофиксации, автоматически считающие пассажиров.

Транспортное средство способно проехать около 20 километров без контактной сети. Ранее сообщалось, что эти троллейбусы позволят продлить некоторые маршруты и избежать срыва графиков движения.