Вторник, 17 января, 2023
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На улицы Рязани вышли 10 новых троллейбусов МАЗ с автономным ходом

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На улицы Рязани вышли 10 новых троллейбусов с автономным ходом, сообщила официальная группа Рязанской области ВКонтакте.

Троллейбусы МАЗ прибыли в город в конце 2022 года. В них установлены современные системы климат-контроля, звуковые информаторы, электронные маршрутоуказатели, камеры видеофиксации, автоматически считающие пассажиров.

Транспортное средство способно проехать около 20 километров без контактной сети. Ранее сообщалось, что эти троллейбусы позволят продлить некоторые маршруты и избежать срыва графиков движения.

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